Подорожает ли свет: Нацрегулятор намерен увеличить тариф (Видео)

Более дорогой свет для предпринимателей и промышленников. Заплатить за такое решение Национальной энергетической комиссии придется нам всем. Потому что цены на услуги и товары возрастут. Пока речь только о намерениях нацрегулятора увеличить тариф на доставку электроэнергии. Об этом сообщает телеканал «Украина».

Бывший слесарь высшего разряда Игорь Рейниш сейчас сам себе работодатель. Делает копии ключей. Станки покупал постепенно. Бережет их. Особенно в холода. «Я даже ночью должен поддерживать минимум 18 градусов тогда подшипники не клинят», – рассказывает Игорь.

Тепло в мастерской от электрообогревателей. В холодное время счета за свет в пять раз больше.

«Зимой может 1,5 тыс. вот отопление», – говорит Игорь.

А этой зимой счета могут быть еще больше. Нацрегулятор предлагает повысить бизнесменам тариф за транспортировку электроэнергии.

«Есть определенные бизнесы, которые могут пострадать в том смысле, что их маржа уменьшится», – говорит эксперт по предпринимательству Андрей Заблоцкий.

И в убыток себе не будешь работать, и высокие цены на услуги клиентов распугают, говорит Игорь.

«Вот, к примеру, стоит 50 грн, на 10% поднимется. Если мне не выгодно – я поднимаю цену. Человек если не выгодно заплатить – он не сделает. Здесь замкнутый круг», – объясняет Игорь.

Более высокими тарифами чиновники, вроде бы, бьют по энергокризису. Хотят найти деньги, чтобы «Укрэнерго» рассчиталось с долгами за «зеленые» киловатты.

«Наш рынок находится в большой коллизии. Ну, это опять вмешательство государства в рынок, это не очень хорошо с точки зрения рынка», – говорит Андрей Заблоцкий.

Нацрегулятор предлагает тарифы выше почти в 2,5 раза.

«В конце концов оно ляжет на себестоимость продукции, производимой украинскими предприятиями», – комментирует член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Переводить финансовое бремя на бизнес из-за просчетов НКРЭКУ не надо, говорят парламентарии.

«Именно этот орган является главным ответственным за беспорядок, который сегодня в энергетике, за долги генерирующих компаний», – говорит народный депутат Украины, первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, Алексей Кучеренко.

Рассчитаться с долгами можно не поднимая тарифов, говорят парламентарии.

«Поддержать закладку в бюджете средств государственного бюджета в виде облигаций внутреннего займа для того, чтобы покрыть этот дефицит. Если мы не найдем, не заложим средства в бюджете, правительству придется повышать цену на электроэнергию как для промышленных, так и для населения», – объясняет Кучеренко.

Чашку за чашкой. Андрей заваривает ароматный кофе. На сколько цена напитка зависит от цены света, он не представляет.

«Я не знаю. Я просто работаю, вообще ничего не знаю», – говорит он.

А эксперты посчитали.

«Общая доля довольно небольшая от 0,5% до максимум 5% от общих расходов ресторана или кафе», – комментирует эксперт ресторанного бизнеса Ольга Насонова.

А сильнее всего рост тарифов за поставку тока на себе почувствуют промышленники. Те, чье производство очень энергозатратное.

«Так или иначе за год, за два все стабилизируется, но будет качели. Сейчас, зимой, когда потребление электроэнергетики растет, в любом случае», – говорит Андрей Заблоцкий.

Подорожание электричества в канун отопительного сезона – удар и по каждому из нас. Ведь, как ни крути, все будет в наших чеках за товары и услуги.