От оформления паспорта до регистрации бизнеса: ПРООН передала на Донбасс новые мобильные ЦПАУ (Фото)

Донецкая и Луганская области получили четыре мобильных центра предоставления административных услуг (ЦПАУ). Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Украине при финансовой поддержке правительства Канады планирует передать всего 10 таких центров. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба ПРООН.

Как отмечают в организации, центры помогут улучшить предоставление различных публичных услуг – от регистрации брака и оформления паспорта до регистрации права на землю или собственного бизнеса.

Постоянная представительница ПРООН в Украине Дафина Герчева при передаче мобильных ЦПАУ отметила, что мобильные центры на востоке Украины помогут уязвимым слоям населения – пожилым людям, лицам с инвалидностью и семьям с маленькими детьми, которые живут в самых отдаленных уголках громад – получать важные административные и социальные услуги.

«Мы хорошо понимаем, что даже получение обычных документов для людей, которые уже более шести лет живут в условиях вооруженного конфликта, а сейчас – в условиях пандемии, может вызвать множество трудностей. Публичные услуги должны быть одинаково доступны для всех без исключения, не оставляя никого без внимания. Эти центры созданы специально для того, чтобы это стало реальностью», – сказала Герчева.

Первыми громадами, которые получат мобильные ЦПАУ, стали Северск и Марьинка в Донецкой области, а также Попасная и Станица Луганская в Луганской области. Мобильные центры будут еженедельно курсировать по отдаленным уголкам громад, а также посещать пять КПВВ вдоль линии соприкосновения для предоставления услуг гражданам, которые приезжают из неподконтрольных правительству Украины территорий.

В мобильных ЦПАУ можно будет получить услуги практически идентичные тем, которые сейчас предоставляются в стационарных центрах, например:

оформить субсидию и получить помощь от государства;

зарегистрировать собственный бизнес или недвижимое имущество;

получить свидетельство о рождении ребенка;

получить удостоверения родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;

оформить и получить пенсионное удостоверение;

воспользоваться паспортными услугами.

Каждый мобильный ЦПАУ имеет четыре рабочих места для специалистов, представителей социальных служб и пенсионного фонда, а также юристов, оказывающих бесплатную правовую помощь. Мобильные ЦПАУ оснащены всей необходимой технической инфраструктурой и коммуникациями и специально оборудованы для людей с инвалидностью.

До конца года в Северодонецк и Угледар прибудут еще два мобильных ЦПАУ, которые также смогут обслуживать людей возле КПВВ «Новотроицкое».

Общая стоимость четырех мобильных ЦПАУ составила более 750 тыс. долл. США. Закупка и оборудование ЦПАУ осуществляется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при поддержке правительства Канады.