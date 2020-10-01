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Зеленский не уверен, что пожары на Луганщине связаны с обстрелами НВФ

01.10.20 15:58
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский не связывает лесные пожары в Луганской области с обстрелами незаконных вооруженных формирований. Об этом глава страны заявил во время визита в Ровенскую область, пишет «Сегодня».

Президент отметил, что причину возгораний должны сказать правоохранители.

«Я бы с обстрелами не объединял вопрос пожаров. Зарегистрировано уголовное производство из-за этих пожаров. Это не первые пожары, которые, к сожалению, происходят в Луганской области в этом году, но мы научились справляться со всеми пожарами очень быстро, не теряя людей. Была ли это провокация, или какие были причины – я пока не могу сказать», – сказал он.

По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов. В огненном круге оказались 22 населенных пункта вдоль линии разграничения. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние.

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