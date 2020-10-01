Изменился порядок выплаты компенсации по уходу за членом семьи: Все нюансы

В Украине изменился порядок предоставления компенсации лицам, которые ухаживают за членами своей семьи. При этом теперь такие выплаты назначаются в зависимости от дохода человека. Нюансы новшеств пояснили юристы общественной организации «Донбасс SOS».

Так, 23 сентября Кабинет министров Украины принял Постановление № 859 «Некоторые вопросы назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги по уходу на непрофессиональной основе». Описанный в нем порядок должен постепенно заменить действующее Постановление КМУ№ 5 от 29.04.2004 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги».

В п. 2 нового Постановления №859 указано, что физическим лицам, которые предоставляют социальные услуги, ранее установленные ежемесячные компенсации проводятся до даты назначения им другой выплаты по уходу или до 31 декабря 2022 года, а новые выплаты не назначаются.

Согласно новому Порядку, на компенсацию имеет право человек, который ухаживает за членом своей семьи, проживающим вместе с ним. Согласно постановлению и Закону Украины «О социальных услугах», уход может предоставляться следующим членам семьи:

лицу с инвалидностью I группы;

ребенку с инвалидностью;

лицу пожилого возраста с когнитивными нарушениями (сейчас речь идет о лицах, которым установлена инвалидность I или II группы вследствие психического расстройства);

неизлечимо больному, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и обслуживать себя (образец соответствующей справки пока отсутствует);

ребенку, которому не установлена инвалидность, но который имеет тяжелые заболевания или травмы в соответствии с перечнем, установленным Постановлением КМУ № 1161 от 27.12.2018.

При этом если человек, которому нужен уход, находится на стационарном лечении или под присмотром других лиц (например, социального работника), члены семьи не могут получить компенсацию.

Сумма компенсации рассчитывается как разница между прожиточным минимумом такого лица (по состоянию на 1 января текущего года) и его среднемесячным совокупным доходом (рассчитывается средний за последние 6 месяцев для всей семьи и делится на количество членов). В 2020 году этот минимум составляет 2027 грн. Если вы ухаживаете за несколькими лицами, размер доплаты это не повлияет.

«Таким образом, условия назначения доплаты существенно изменились по сравнению с Постановлением № 558, которым был установлен небольшой процент от прожиточного минимума в качестве компенсации за уход, предназначавшийся всем. Сейчас, если ваш доход более 2027 грн в месяц (напомним: адресная помощь не засчитывается в доход), никакой компенсации вы не получите. С другой стороны, если доходов нет вообще, компенсация за уход может быть довольно значимой», – отметили юристы.

Чтобы оформить компенсацию, заявителю необходимо обратиться в Управление труда и соцзащиты населения по месту жительства (иди пребывания) лица, за которым осуществляется уход.

Для назначения выплат необходимы следующие документы:

заявление о предоставлении компенсации;

заявление о перечислении средств с указанием счета в учреждении банка;

копия паспорта;

копия ИНН;

декларация о доходах и имущественном положении, в котором говорится о составе семьи заявителя и доходе всех ее членов.

Далее, в зависимости от ситуации, могут предоставляться:

копия свидетельства о рождении ребенка (если речь идет об уходе за ребенком);

копия акта осмотра медико-социальной экспертной комиссией;

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе граждан пожилого возраста вследствие когнитивных нарушений;

заключение врачебной комиссии медицинского учреждения о необходимости в уходе неизлечимо больных лиц, за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и самообслуживанию;

копия медицинского заключения о ребенке с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

справка о тяжелом заболевании ребенка, выданная лечебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения;

копия решения суда об ограничении дееспособности или признания недееспособным лица, которому предоставляется уход (для недееспособных лиц и лиц, гражданская дееспособность которых ограничена);

копия решения суда или органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя лицу, которому предоставляется уход (для опекунов или попечителей).

«Кроме того, лицо, за которым нужен уход, или его законный представитель должен подать заявление о согласии получать социальные услуги от физического лица, копию паспорта, копию ИНН», – отметили юристы.

Постановление КМУ также предусматривает возможность подать документы в электронном виде с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, но на практике такая возможность пока отсутствует.

После подачи заявления УТСЗН проводит обследование условий проживания семьи и составляет соответствующий акт. Окончательное решение должно быть принято в течение 10 дней с даты подачи документов.

Согласно общему правилу, компенсация назначается на 12 месяцев. «Если же в медицинском выводе о необходимости в уходе указан конкретный срок, то компенсация назначается на этот срок, но не более чем на 12 месяцев», – уточнили в «Донбасс SOS».

Также важно учесть и по сроки медицинского переосвидетельствования подопечного. «Если человек с инвалидностью или ребенок с инвалидностью пропустят очередной переосвидетельствование, выплаты будут временно остановлены, а после прохождения переосвидетельствования восстановлены, причем задолженность будет оплачена не более чем за месяц», – констатировали правозащитники.

Также в Порядке указываются следующие основания приостановления выплат:

пребывание лица, которое предоставляет уход, за пределами Украины более 10 календарных дней (по информации от Госпогранслужбы);

пребывание лица, которое предоставляет уход, на стационарном лечении в течение полного календарного месяца.

«Но если вы уехали или оказались в больнице, то по возвращении вам все равно будет необходимо лично подать в орган соцзащиты заявление о продлении предоставленных выплат. В Порядке установлено, что о любых изменениях, которые мешают вам осуществлять уход, необходимо сообщать в течение 10 дней с момента их возникновения», – отметили юристы.

Также важно отметить, что новое Постановление КМУ уже действует. И в его п. 4 указано, что для лиц, которые обратятся за назначением компенсации в течение 60 календарных дней со дня опубликования данного документа, она применяется с 1 января 2020 года (за исключением возможности подавать документы в электронной форме).

«Значит ли это, что такие лица могут получить выплаты за весь период начиная с 1 января 2020 – не совсем понятно. Поэтому мы будем уточнять об этом в Минсоцполитики… На всякий случай напоминаем: если вам говорят "никаких выплат нет, ничего не знаем", это является основанием для обращения в областной департамент соцзащиты, а также для фиксации жалобы в Правительственном контактном центре», – заключили в «Донбасс SOS».