ПЦР-лаборатория в Славянске провела более 24 тысяч тестов на коронавирус (Фото)

В Славянске (Донецкая обл.) более 24 тысяч исследований на COVID-19 было проведено в ПЦР-лаборатории при КНП «Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» за полгода. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила медицинский директор КНП «Донецкий областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом» Людмила Маслова, передает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Она отметила, что лаборатория в Славянске первой в Донецкой области освоила методику ПЦР-исследований и начала проводить их уже с 1 апреля этого года.

«Каждый день мы проводим более 300 исследований. Потребность в них выше, потому что каждый день мы получаем от 300 до 700 образцов для проведения исследования», – отметила Маслова.

По ее словам, после лаборатории в Славянске открылись лаборатории в Мариуполе, Краматорске и Торецке.

«Они еще не вышли на свои объемы. Нужно проводить более 1000 исследований в сутки. И это реально при таком количестве лабораторий», – добавила Людмила Маслова.