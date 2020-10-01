Почти половина пенсионеров Северодонецка – переселенцы

В Северодонецке по состоянию на 1 сентября пенсию получают 43 тыс. жителей, из них 46% – переселенцы. Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины в Северодонецке.

В частности, из 43 тысяч пенсионеров, получающих выплаты через банковские учреждения:

местные жители – 23 062 чел. (54%);

внутренне перемещенные лица – 19 938 чел. (46%).

«На 1 сентября управлением назначено 1020 новых пенсий, проведено 2974 перерасчетов пенсий», – уточнили в управлении ПФУ.

При этом в столице подконтрольной Украине части Луганщины сохраняется задолженность по платежам в местное управление Пенсионного фонда:

Напомним, что с 1 сентября произведен перерасчет пенсий лицам старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальное «тело» пенсии стало 2 000 грн плюс надбавки. В частности, в Луганской области пенсионеров данной категории – 45 тыс. чел., с 1 сентября «тело» средней пенсии составило 2 444 грн.

При этом около 90% зарегистрированных на Луганщине переселенцев постоянно проживают на неподконтрольной территории.