RU
Все новости

Почти половина пенсионеров Северодонецка – переселенцы

01.10.20 16:46
Северодонецк
Северодонецк / Фото: facebook.com

В Северодонецке по состоянию на 1 сентября пенсию получают 43 тыс. жителей, из них 46% – переселенцы. Об этом сообщили в управлении Пенсионного фонда Украины в Северодонецке.

В частности, из 43 тысяч пенсионеров, получающих выплаты через банковские учреждения:

  • местные жители – 23 062 чел. (54%);
  • внутренне перемещенные лица – 19 938 чел. (46%).

«На 1 сентября управлением назначено 1020 новых пенсий, проведено 2974 перерасчетов пенсий», – уточнили в управлении ПФУ.

При этом в столице подконтрольной Украине части Луганщины сохраняется задолженность по платежам в местное управление Пенсионного фонда:

Напомним, что с 1 сентября произведен перерасчет пенсий лицам старше 65 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин. Минимальное «тело» пенсии стало 2 000 грн плюс надбавки. В частности, в Луганской области пенсионеров данной категории – 45 тыс. чел., с 1 сентября «тело» средней пенсии составило 2 444 грн.

При этом около 90% зарегистрированных на Луганщине переселенцев постоянно проживают на неподконтрольной территории.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк