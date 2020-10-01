В Станице Луганской горит улица, взрываются остатки боеприпасов (Фото)

На Луганщине распространяется пожар. Огнем охвачена уже улица в Станице Луганской, взрываются боеприпасы, оставшиеся с 2014 года. Об этом сообщается на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

«На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом», – говорится в сообщении.

Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Как сообщается, на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов. В огненном круге оказались 22 населенных пункта вдоль линии разграничения. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние.