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В Станице Луганской горит улица, взрываются остатки боеприпасов (Фото)

01.10.20 16:58
Фото: Facebook Станично-Луганской администрации
Фото: Facebook Станично-Луганской администрации

На Луганщине распространяется пожар. Огнем охвачена уже улица в Станице Луганской, взрываются боеприпасы, оставшиеся с 2014 года. Об этом сообщается на странице Станично-Луганской районной госадминистрации в Facebook.

«На 15:00 очень сложная ситуация в Станице-Луганской, горят почти все дома на улице Донецкая. Тушение пожаров осложняется тем, что в течение 2014-2016 годов эта улица очень плотно обстреливалась боевиками, в результате чего там осталось много взрывоопасных предметов, которые сейчас детонируют из-за высокой температуры, чем угрожают жизни спасателей и людей, которые находятся рядом», – говорится в сообщении.

Мощными порывами ветра пламя перебрасывает через железнодорожную насыпь к улице Лебединского.

Как сообщается, на помощь пожарным привлечена коммунальная техника КП «Станичник» и КП «Теплосервис», которой оперативно подвозят воду.

Фото: Facebook Станично-Луганской администрации

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов.

По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов. В огненном круге оказались 22 населенных пункта вдоль линии разграничения. Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние.

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