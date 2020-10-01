Несмотря на тесты: Прибывших через КПП «Еленовка» в «ДНР» все равно отправят на карантин

Прибывшие в «ДНР» через КПП «Еленовка» после экспресс-тестирования все равно будут обязаны 14 дней находиться на карантине. Об этом заявила главный врач «республиканского центра профпатологии и реабилитации министерства здравоохранения ДНР» Елена Ляшенко, сообщают местные интернет-ресурсы.

Она напомнила, что ранее с целью предотвращения завоза новой коронавирусной инфекции в «ДНР» было принято решение организовать карантинные базы. Все, кто въезжали через КПП «Еленовка», госпитализировались на 14 дней для прохождения обсервации в специализированные лечебные учреждения, которые были определены как карантинные базы. В ходе обсервации им делали анализы крови, рентген и другие исследования.

«Поскольку в республику въезжает большое количество граждан из Украины, было принято решение о проведении экспресс-тестирования непосредственно на КПВВ, что позволило разгрузить карантинные базы для лечения пневмоний или сопутствующей патологии. Те граждане, которые отказываются проходить тестирование, госпитализируются на карантинную базу», – рассказала Елена Ляшенко.



Она уверяет, что в «ДНР» «столкнулись с большим количеством бессимптомных течений заболевания COVID-19 и при проведении специфических исследований очень часто выявлялись пневмонии при отсутствии жалоб и подъема температуры». Поэтому такие пациенты в обязательном порядке «переводятся в специализированные лечебные ковидные учреждения, где им оказывается необходимая медицинская помощь».

Ляшенко утверждает, что двухнедельный карантин является необходимым.

«Всемирной организацией здравоохранения и исследованиями в Российской Федерации доказано, что в течение 14 дней вирус себя проявляет. И даже те граждане, которые проходят экспресс-тестирование, не могут сразу допускаться к работе. Они обязаны 14 дней находиться на карантине, потому что не всегда в первый день после контакта с больным COVID-19 возможно тестированием определить – болен человек или нет», – заявила Ляшенко.

Напомним, что с 14 сентября в Еленовке открыли пункты экспресс-тестирования на коронавирус. У всех въезжающих в «ДНР» есть возможность сдать экспресс-тест за 1750 руб. (686 грн по местному курсу на 14.09.2020) и отправиться на самоизоляцию вместо обсервации.