На Донетчине осталось всего 38% свободных мест в больницах для СОVID-пациентов

В Донецкой области в учреждениях здравоохранения, определенных для профильной госпитализации пациентов с СОVID-19, осталось 38% свободных мест. Такие данные по состоянию на сегодня, 1 октября, приводит Информационно-аналитический центр медицинской статистики.

«На сегодня в области стационарное лечение проходят 255 пациентов с СОVID-19. Еще 486 коек в медучреждениях заняты больными с подозрением на СОVID-19», – уточнили в центре

Напомним, всего с начала пандемии в Донецкой области COVID-19 заболели 3 558 человек, из них 1 496 пациентов выздоровели, еще 2 007 – продолжают лечение, 55 случаев коронавирусной болезни завершилось летально.