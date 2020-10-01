Личный опыт: Что делать, если есть подозрение на COVID-19 и когда попали в больницу

Киевлянка Ирина Эркан заболела коронавирусом и прошла лечение в столичной больнице. На своем опыте она составила инструкции о течении болезни и как вести себя с заболевшими родными

Что делать, если кажется, что вы заболели COVID-19

1. Не паникуем. Адреналин вам еще пригодится и это совсем не тот случай, когда его нужно использовать до последней капли.

2. Если у вас есть хотя бы 2 из таких симптомов, как кашель, одышка, высокая температура, потеря обоняния, слабость – записываемся на ПЦР-тест. Это реально сделать день в день. Цена 1600 – 1800 грн.

3. Если результат негативный, а симптомы сохраняются или если позитивный, а симптомов нет никаких – срочно записываемся на КТ (компьютерную томографию, – ред.). Срочно, потому что день в день вы не попадете, а степень тяжести вашего возможного заболевания напрямую зависит от времени начала приема антибиотиков. Рентген не покажет ковид-пневмонию в легких. Не экспериментируйте. КТ – 1-3 дня, цена 1100 – 2500 грн.

4. Пока вы бегаете между ПЦР и КТ, найдите минуту и сообщите в Вайбер вашему семейному врачу о своих симптомах и что вы ожидаете результаты обследования. Вам в любом случае нужно быть на связи с врачом после выписки и, скорее всего, вам уже что-то назначат по состоянию.

Важно! Не тратьте время на уговоры врача пройти диагностику в государсвенной (муниципальной) клинике. По Киеву ситуация такова, что очереди на ПЦР-тесты – 2 недели, обработка результата 5-10 дней. За это время... Ну вы меня поняли.

5. Если вы получили позитивный ПЦР-тест и нет пневмонии. Пишем врачу, и получаем рекомендации как лечиться дома.

6. Если вы получили позитивный ПЦР и пневмонию на КТ. Фотографируем результаты и отправляем семейному врачу вместе с номером вашего контракта. Собираем вещи и звоним в «скорую». Вас распределят в ту клинику, в которой на этот момент будет место.

Сильно не переживайте куда вас увезут, протокол у всех одинаковый. Разница будет разве что, есть тараканы в единственном холодильнике в отделении или нет. Но это не самое страшное в этой истории.

7. Лечимся под наблюдением врачей. Рассчитываем, что выпали из жизни недели на 3-4. Впрочем, это ерунда по сравнению с тем, что можно выпасть навсегда. Если у вас есть хронические заболевания (диабет, сердечно-сосудистые, тревожные состояния), договариваемся держать связь с вашим личным доктором. При ковиде, увы, все это обостряется, а таких врачей в больнице не будет. Они просто не придут к вам в «красную зону». Все лекарства и ПЦР в больнице бесплатны. Кроме витаминов и повторной диагностики КТ.

8. Выписываемся и долечиваемся под наблюдением семейного врача. Выздоравливаем и возвращаемся к обычной жизни.

Есть еще разные длинные пути: подождать, может само пройдет, или дожать семейного врача и таки получить направление в гослабораторию на ПЦР через 10 дней. Или сообщить о симптомах сразу в «скорую» и прождать неделю в больнице результатов в предварительном отделении, не получив лечения. Но это для экстремалов. Я трусиха и действовала максимально коротким способом.

Что не нужно делать, когда ваш близкий человек попал в COVID-больницу

Не только пациенты ковид-клиник переживают новый опыт в своей жизни. Это так же сложно и для их близких. Многие искренне желают помочь, но не знают как.

Итак, как поддержать близкого covid-больного.

1. Когда вы узнали о неприятной новости, постарайтесь не забрасывать каждые 2 часа все мессенджеры вашего знакомого с вопросом: «Тебе лучше?».

Почему? Первую неделю пребывания пациенту совсем не лучше. И тревожиться за себя и за вас для многих может оказаться тяжелой ношей в таком состоянии. Среди вопросов, которые больше всего не нравились пациентам были: «Когда выписывают?», «Что сказал доктор?» и «Почему ты не берешь трубку?».

Как делать? «Как твое самочувствие? Если нужна помощь – напиши мне». Именно такая реакция друзей больше всего радовала пациентов.

2. Не присылайте больному схемы лечения и списки лекарств, скачанных из соцсетей или добытых от «друга моей мамы, который вылечился в лучшей клинике Израиля».

Почему? Схема лечения в ковид-больницах строго по протоколу + индивидуальное состояние. У пациента просто нет никакого механизма влияния на схему лечения. И кому вы больше верите? Рецепту из Фейсбука или врачу, который видит таких больных уже месяцев 8.

Как делать? Ни в коем случае не оспаривать действия врача, не давать ему советов, как лечить. Просто не затрагивать эту тему.

3. Не присылайте больному рекламную инфо о таблетках, БАДах, витаминах, народных средствах. А также видео о «чудодейственных» средствах.

Почему? Состояние при ковид достаточно тяжелое, сил на «поедание» ненужной инфы просто нет.

Как делать? Каждому больному с ковид прописывают комплекс витаминов. Например, я пью Витамин Д 10000, С двойная доза и цинковый коктейль. Эти витамины нужны всем выздоравливающим. Стоят они недешево (если покупать не синтетику, а натуральные) но без них никак. 80% пациентов не покупает их из-за высокой цены. Просто передайте вашему знакомому пакет с хорошими витаминами – и все. Даже если он стесняется попросить.

4. Не старайтесь советовать, что можно кушать во время болезни, что нельзя.

Почему? Первые 10 дней пациент практически ничего не ест. Антибиотиков так много, что аппетита нет совсем. Запахи не чувствуются, вкус тоже. Как только пациенту становится лучше, появляется аппетит. И тут хочется привычной еды, не больничной.

Как делать? Если вы не находитесь в группе риска, поинтересуйтесь, что хочет ваш друг, и просто передайте через безопасный коридор. Даже если это ужин из ресторана или мороженное из соседнего ларька.

Личный опыт. Мне очень захотелось пирожное из «Волконского». Но пока сын покупал, я была под капельницей, и он не смог узнать, какое именно. Поэтому привез огромную коробку со всеми сладостями, какие были в тот момент в кафе.

Когда я открыла коробку, оказалось, что я начала чувствовать запахи! И это было очень Ура :)

5. Не создавайте панику. И не перекладывайте свою тревожность на вашего больного.

Почему? У него просто нет ресурса на контейнирование этих эмоций. Даже минимальный стресс снижает сатурацию на 5-10 единиц. Этого достаточно, чтобы переехать в реанимацию.

Как делать? Общаться. Лучше по телефону или видео. Общаться так, как будто человек не находится в клинике. Избегать тем, которые требуют принятия немедленных решений.

6. Не спрашивайте каждый день: «А кто еще заразился из твоей семьи?».

Почему? Мы не знаем, заразились ли члены семьи или нет. Все это покажет время. Но это одна из самых стрессовых тем в ковид-отделении. Пока больной в клинике, дома у него могут остаться родители из группы риска, маленькие дети.

Как делать? Поинтересуйтесь, возможно, кому-то из них требуется помощь. В поддержке, доставке продуктов, поездке к врачу. И если вы реально готовы помогать – найдите способ сделать это безопасно.

7. И последнее. Не спрашивайте у вашего друга: «А кто-то уже умер?».

Тут без комментариев. Тем не менее, эту тему упоминали каждый второй исследуемый...

Благодарю за честные ответы пациентов (34-68 лет) клиники №8, Киев, сентябрь 2020.

И пусть эта инфо будет вам бесполезной. Здоровья!