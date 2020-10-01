По датам: В каком возрасте и при каком стаже украинцы имеют право на пенсию

На данный момент в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60).

В управлении Пенсионного фонда Украины в Северодонецке рассказали об основных условиях выхода на пенсию по возрасту в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Право на пенсию по возрасту имеют право лица после достижения пенсионного возраста – 60 лет при наличии страхового стажа не менее 15 лет до 31 декабря 2017 года.

Начиная с 1 января 2018 года для назначения пенсии по возрасту в 60 лет необходимо наличие страхового стажа:

с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 – не менее 25 лет;

с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 – не менее 26 лет;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 – не менее 27 лет;

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 – не менее 28 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 – не менее 29 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 – не менее 30 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 – не менее 31 года;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 – не менее 34 лет;

начиная с 1 января 2028 – не менее 35 лет.

В то же время, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет только в 2021 году. На сегодня пенсионный возраст для женщин определяется в зависимости от даты их рождения.

Таким образом, право на пенсию по возрасту имеют женщины 1961 года рождения и старше после достижения ими следующего возраста:

55 лет – родившиеся до 30 сентября 1956 включительно;

55 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1956 года по 31 марта 1957;

56 лет – родившиеся с 1 апреля 1957 года по 30 сентября 1957;

56 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1957 года по 31 марта 1958;

57 лет – родившиеся с 1 апреля 1958 года по 30 сентября 1958;

57 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1958 года по 31 марта 1959;

58 лет – родившиеся с 1 апреля 1959 года по 30 сентября 1959;

58 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1959 года по 31 марта 1960;

59 лет – родившиеся с 1 апреля 1960 года по 30 сентября 1960;

59 лет 6 месяцев – родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961;

60 лет – родившиеся с 1 апреля 1961 по 31 декабря 1961 года.

После достижения пенсионного возраста – в 63 года, в случае отсутствия на 1 января 2018 года необходимого страхового стажа, предусмотренного для назначения пенсии по достижению 60 лет.

Для этого необходимо наличие страхового стажа:

до 31 декабря 2018 – от 15 до 25 лет;

с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 – от 16 до 26 лет;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 – от 17 до 27 лет;

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 – от 18 до 28 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 – от 19 до 29 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 – от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 – от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 – от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 – от 24 до 34 лет;

начиная с 1 января 2028 – от 25 до 35 лет.

После достижения пенсионного возраста – в 65 лет, в случае отсутствия на 1 января 2019 года необходимого страхового стажа предусмотренного для назначения пенсии по достижению 60 и 63 лет. Для этого необходимо наличие страхового стажа:

с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 – от 15 до 16 лет;

с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 – от 15 до 17 лет;

с 1 января 2021 по 31 декабря 2021 – от 15 до 18 лет;

с 1 января 2022 по 31 декабря 2022 – от 15 до 19 лет;

с 1 января 2023 по 31 декабря 2023 – от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 по 31 декабря 2024 – от 15 до 21 лет;

с 1 января 2025 по 31 декабря 2025 – от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 по 31 декабря 2026 – от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 по 31 декабря 2027 – от 15 до 24 лет;

начиная с 1 января 2028 – от 15 до 25 лет.

В случае отсутствия, начиная с 1 января 2018 года, необходимого страхового стажа на дату достижения пенсионного возраста, пенсия по возрасту может быть назначена после достижения лицом необходимого страхового стажа.

Наличие страхового стажа, дающего право на назначение пенсии по возрасту, определяется на дату достижения лицом соответствующего возраста и не зависит от наличия страхового стажа на дату обращения за назначением пенсии.

Если же человек достиг пенсионного возраста, но у него менее 15 лет страхового стажа (или вообще нет такового), он не имеет права на пенсию. Если при достижении пенсионного возраста у него есть не менее 15 лет страхового стажа, тогда вместо пенсии назначается социальное пособие. Но оно выплачивается не Пенсионным фондом, а Управлением труда и социальной защиты населения. Оформлять такую помощь нужно в УТСЗН.

«Временная государственная социальная помощь неработающему лицу, которое достигло общего пенсионного возраста, но не получило права на пенсионную выплату, назначается с учетом его имущественного положения и среднемесячного совокупного дохода и выплачивается за счет средств государственного бюджета», – уточнили в ПФУ.

При этом если получатель такого пособия доберет или «докупит» страховой стаж, он может оформить обычную пенсию по возрасту.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Сейчас применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. Гражданин получает право на пенсию при наличии определенного страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие.