До 50 тысяч рублей: В «ДНР» объявили суммы штрафов за нарушение карантина

В «ДНР» установлены противоэпидемические правила поведения и требования для противодействия распространению коронавируса, за нарушение которых жителям и юридическим лицам предусмотрены штрафы. Об этом на брифинге заявила «депутат народного совета ДНР» Оксана Сигидина, сообщают местные интернет-ресурсы.

В частности, она утверждает, что жители должны выполнять следующие требования:

социальное дистанцирование в общественных местах, на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от форм собственности. Дистанция должна быть не менее 1 метра;

соблюдение масочного режима в зданиях, строениях, сооружениях, где расположены торговые объекты. Также необходимо соблюдать масочный режим в транспорте общего пользования.

«Кроме того, работодатели должны обеспечить измерение температуры своим работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от работы тех, у кого отмечена повышенная температура тела. Работодателям также рекомендовано рассмотреть вопрос об организации дистанционного режима работы», – добавила Сигидина.

По словам Сигидиной, «за нарушение требований, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции COVID-19, предусматривается административная ответственность»:

к гражданам применяется предупреждение или наложение штрафа в размере от 100 до 500 руб. (от 38 до 192 грн. по местному курсу на 01.10.2020), при повторности нарушений штраф составит от 1000 до 3000 руб. (от 384 до 1 154 грн) ;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей штраф составит от 1000 до 5000 руб. (от 384 до 1 923 грн), при повторности – от 5000 до 10000 руб. (от 1 923 до 3 846 грн). Если указанные действия повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или смерть, то нарушитель может быть подвергнут штрафу в размере от 30 до 50 тысяч руб. (от 11 538 до 19 231 грн);

за уклонение лица с подозрением на коронавирусную инфекцию от обследования, госпитализации, самоизоляции, предусматривается штраф от 5000 до 10000 руб. (от 1 923 до 3 846 грн).;

за самовольное оставление места обязательной самоизоляции или госпитализации лицом с подозрением на коронавирус, предусматривается штраф от 10 до 20 тыс. руб. (от 3 846 до 7 692 грн), если это больной коронавирусом, то предусмотрен штраф от 20 до 40 тыс. руб. (от 7 692 до 15 385 грн).

Кроме того, в «ДНР» уверяют, что за распространение в СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений» жителей будут штрафовать на сумму от 1000 до 5000 руб. (от 384 до 1 923 грн), должностных лиц и физических лиц-предпринимателей – от 5000 до 10000 руб. (от 1 923 до 3 846 грн).