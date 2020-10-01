Не стриптиз: Переселенка из Луганска учит трюкам на пилоне детей Бердянска (Фото)

Юлия Лисицкая – переселенка из Луганска. При поддержке грантовых программ она открыла в Бердянске студию пол-дэнса. Кроме стандартных условий, чтобы получить деньги, она должна была доказывать, что танцы с шестом – это этичный вид спорта, передают «Свои.city».

Еще живя в Луганске, Юлия Лисицкая каждое лето мечтала о море, но не всегда получалось съездить. В 2014 году, убегая из охваченного войной города, она решила отправиться в Бердянск. Во-первых, ее привлекло побережье. А во-вторых, популярный курорт Запорожской области был географически близко к ее родному городу.

«Я не знала, насколько это все затянется, и не хотела далеко уезжать: под Луганском остались жить мои родители. Да и с материальной точки зрения думала уехать в город поближе. Мол, там все это ненадолго, и, если что, я смогу быстренько вернуться. Только летние вещи закинула в машину. И вот, вместо одного месяца я здесь уже 6 лет!», – рассказывает луганчанка.

За эти годы Бердянск стал для Юлии родным. Она уверяет, что чувствует себя тут как дома. Чего не скажешь о Луганске. «Приезжая в Луганск, я понимаю, что я там – как гость, хоть там и живет мой родной брат. А вот возвращаясь в Бердянск, я радуюсь – морю, бычку, беседке…», – делится девушка.

В новый город она привезла с собой не только летние вещи, но и страсть к пилону. До этого Юля два года занималась в луганской студии пол-дэнсом (pole dance –танец с шестом, ред.). Ходила на тренировки даже когда город находился под обстрелами. А когда студия закрылась, стала заниматься на турниках на стадионе.

«Заметила, что вокруг меня начали собираться дети. Они просили научить их чему-то, и я начала показывать трюки. В этот момент в голове что-то клацнуло: "Это нужно людям!"», – говорит Лисицкая.

В Луганске Юля была директором филиала известной косметической компании. Приехав в Бердянск, она долго не знала, чем заняться. Знаком для нее стала похожая на пилон труба посередине летней кухни в доме, где девушка сняла жилье. «Я поняла, что это судьба. Втихаря, пока никого нет, начала делать некоторые элементы. Это увидели соседи, знакомые. И я начала тренировать их, гоняла на пляже по мобильному приложению. Парни называли меня солдат Джейн», – улыбается переселенка.

Юлия начала искать в Бердянске студию пол-дэнса, но на тот момент только в одной школе танцев в городе был зал с пилоном. У девушки оставались последние 100 долларов – она решила их потратить на пилон, чтобы учить других. Желающих оказалось много – так съемная однушка превратилась в тренажерный зал.

Почти год тренировки проходили на съемной квартире. По словам Юлии, иногда проходило по несколько занятий в день. Дом превратился в проходной двор, но финансовой возможности арендовать зал и открыть свою студию не было.

Шансом выйти на новый уровень стал тренинг ООН по написанию грантов. «Я писала бизнес план в Датский фонд, который выступал инвестором для открытия нового дела. Чтобы получить деньги, пришлось доказать, что пол-дэнс – этичная деятельность, собрать уставы организаций и статьи, подтверждающие, что это вид спорта. Даже в 21 веке остаются люди, у которых пилон ассоциируется с чем-то непристойным. Окончательно в мою пользу перевесило обещание тренировать детей-переселенцев бесплатно», – поясняет девушка.

Так Юлия получила грант и открыла собственную студию. Теперь она стремиться донести, что пол-дэнс – это не только танец, но и спорт – и ничего неприличного в этом нет.

«Наша студия является региональным представительством Федерации пол-спорта и воздушной акробатики. Это дает нам право проводить соревнования, чемпионаты и мастер-классы», – рассказывает Юля Лисицкая.

Она перечисляет основные преимущества занятий на пилоне.

работают все мышцы, даже глубинные мышцы-стабилизаторы, которые прикреплены к скелету;

появляется тонус, формируется мышечный корсет;

улучшается растяжка;

развивается вестибулярный аппарат.

Не менее важный аргумент в пользу пол-дэнса – разнообразие на тренировках. «Для меня тренажерный зал, фитнесс – это скучно. А здесь каждый раз ты преодолеваешь какой-то страх и побеждаешь саму себя. Раскрываешь потенциал, начинаешь верить, что ты можешь! Овладевая сложными элементами, ты вдохновляешься своими достижениями, у тебя будто вырастают крылья. Ты становишься более целеустремленным, уверенным в себе, у тебя формируется внутренний стержень. Это очень помогает в жизни», – отметила переселенка.

А еще, по словам Юли, тренировки на пилоне помогают исправить сколиоз. При помощи разных упражнений с шестом тренер помогает накачать одну сторону и растянуть другую. «Ко мне на тренировки ходит девочка 13 лет со сколиозом второй степени. Ей врач посоветовал прийти на пилон. Спустя месяц у нее спина выровнялась на 12%», – делится тренер.

Вопреки предрассудкам, говорит Юлия, пол-дэнсом могут заниматься и дети, никаких ограничений для них нет. Наоборот, дети – более гибкие и быстрее все схватывают. Пилон не что иное, как гимнастический снаряд, только поставленный вертикально.

Когда клиентов студии стало в два раза больше, чем пилонов, Юлия выиграла еще один грант и открыла вторую студию. Вторая студия чем-то напоминает цирковую. Кроме занятий на пилоне, здесь проводятся тренировки на воздушных полотнах. Но останавливаться на этом Юлия не собирается, впереди у нее еще много планов и идей.