За 45 миллионов: В Селидово показали обновленный стадион «Шахтер» (Фото)

В Селидово (Донецкая обл.) завершилась реконструкция стадиона «Шахтер», которую проводили в течение 5 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

На стадионе создали современные условия для спортивных занятий населения всех возрастов, а также для проведения соревнований различных уровней в качественно новом формате. Для этого обустроили беговые дорожки с современным резиновым покрытием, площадку с тренажерным оборудованием. А на месте старых трибун установили ступенчатую металлоконструкцию, что позволит разместить 1 693 зрителей.

В административном здании, которое было построено еще полвека назад, заменили крышу, обновили фасад, внутренние и внешние инженерные сети, заменили окна, отремонтировали внутренние помещения, где будут располагаться раздевалки, душевые и рабочие кабинеты.

Также рядом со стадионом обустроили подъездные пути, места для парковки, установили наружное освещение, построили два уличных туалета, благоустроили территорию.

Общая сметная стоимость проекта составила 45,2 млн грн, работы финансировались за счет средств Государственного фонда регионального развития, областного и городского бюджетов.