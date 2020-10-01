Не знали, что нельзя: В отеле Покровска транслировали телеканалы «ДНР»

В гостинице «Дружба» города Покровска (Донецкая обл.) велась ретрансляция двух российских каналов («Звезда», «Россия 1») и двух каналов «ДНР» («Оплот», «Первый республиканский»). Об этом сообщает пресс-служба Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Совместными усилиями Нацсовета и правоохранительных органов трансляцию запрещенных каналов прекратили.

«Администрация отеля извинилась за этот факт, объяснив наличие указанных каналов своей неосведомленностью требованиям к трансляции телевизионных программ, и взяла на себя обязательства в дальнейшем не использовать Интернет для обеспечения своих клиентов услугой телевидения», – говорится в сообщении.

Также работники отеля заверили, что установят фильтры на антенну для приема аналогового и цифрового телевидения.

«Руководство отеля предупреждено о недопустимости ретрансляции иностранных программ, которые ограничены соответствующими решениями Национального совета, и телеканалов, которые представляют угрозу информационной безопасности страны», – добавили в Нацсовете.