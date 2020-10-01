Пожары охватили уже более 30 населенных пунктов на Луганщине (Фото)

В Луганской области продолжают тушить более 30 пожаров. Самая сложная обстановка – вдоль линии разграничения на территории Станично-Луганского, Новоайдарского, Северодонецкого районов, где в зону поражения попал 31 населенный пункт. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Луганской области.

Всего с момента возникновения возгораний 30 сентября было зафиксировано 146 пожаров в природных экосистемах, которые вследствие ураганного ветра до 28 м / с быстро распространились на значительную площадь.

«По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, пройденная огнем во всех 8 очагах, составляет более 11 тыс. га. Вследствие пожаров погибли 9 человек, (из них 1 работник лесхоза) и госпитализированы 14 человек», – говорится в сообщении.

1 октября авиацией ГСЧС осуществлено 43 сброса (224 тонны воды). Всего к тушению привлечены 1 тыс. 554 человек и 220 ед. техники.

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай сообщил, что тревожная ситуация сложилась в районе Александровки Новоайдарского района, куда направился порывистый ветер. Объявлена эвакуация людей, за ними отправляют автобусы.

Он добавил, что ночью авиация работать не может, поэтому в районы пожаров стягивают личный состав спасателей, Нацгвардии и другие силы.

«Надеемся, что за ночь удастся локализовать очаги и будем тушить пожары уже непосредственно в лесах», – заключил Гайдай.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.