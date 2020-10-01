Фонд Рината Ахметова делится опытом с Европой

Сегодня, 1 октября, отмечается Европейский день благотворительных фондов. На протяжении многих лет в плеяду крупнейших европейских гуманитарных организаций входит и Фонд Рината Ахметова. В частности, он является полноправным участником EFC – Европейского центра фондов. Эта масштабная платформа в сфере филантропии объединила более 500 крупнейших европейских и международных благотворительных организаций для противостояния глобальным социальным проблемам современности. Об этом сообщает пресс-служба Фонда Рината Ахметова.

«Деятельность Фонда Рината Ахметова в гуманитарной сфере является по масштабам, по длительности проектов и по системности – действительно абсолютно уникальной для Европы. Кроме того, у нас есть накопленный багаж опыта, которым мы делимся с европейцами. Для этого Фонд уже трижды принимал участие в Конференции EFC, его работа получила признание и высокую оценку европейских благотворителей. Участвуя в мероприятиях такого уровня и обмениваясь опытом, Фонд также внедряет новейшие стандарты филантропии в Украине», – рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета Фонда.

По ее словам, благодаря крупнейшей программе Фонда – Гуманитарному Штабу, спасены жизни 3,5 млн человек на Донбассе. Значимость работы Фонда подтверждают и данные социологического опроса Киевского международного института социологии. Согласно этому исследованию, о работе Фонда знают 94% украинцев и 99% жителей подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей. Почти половина населения Украины (48%) назвали Фонд самой масштабной частной благотворительной организацией страны. С этим согласны 52% респондентов на Донбассе.

Также каждый пятый украинец и каждый четвертый житель Донбасса уверен, что Фонд Рината Ахметова наиболее активно участвует в развитии здравоохранения в Украине.

С самых первых дней работы Фонд реализовал и продолжает реализовывать проекты национального уровня. В первую очередь они направлены на помощь и спасение людей, а также на борьбу с социальными проблемами. На сегодняшний день в активе Фонда – проекты и программы в сфере гуманитарной помощи, медицины и социального развития. А также – преодоления сиротства и популяризации семейных форм воспитания. В этом направлении программа и портал «Ринат Ахметов – Детям. Сиротству. нет!» стали трендсеттерами усыновления, сделали его актуальным и важным.

Наряду с этим Фонд Рината Ахметова продолжает привлекать как можно больше внимания украинского и мирового сообщества к одному из самых крупных вооруженных конфликтов ХХІ века, который происходит сегодня в центре Европы. У каждого мирного жителя Донбасса своя история борьбы и преодолений. Каждая из них должна быть собрана и задокументирована. Как показало исследование КМИС, эту точку зрения разделяет абсолютное большинство населения Украины и жителей Донбасса – 86% и 89% соответственно. Кроме того, почти половина жителей Донбасса готова рассказать о том, как вооруженный конфликт повлиял на их жизнь. Поэтому Фонд начал уникальный онлайн-проект – Музей «Голоса Мирных». Идея его создания принадлежит Ринату Ахметову. Здесь Мирные могут открыто рассказать свою личную историю, ничего не боясь. Рассказать, чтобы освободиться от бремени молчания и дать возможность людям по всему миру услышать, увидеть, понять умом и почувствовать сердцем каждую исповедь. С ее памятью, с ее болью, с ее верой, с ее надеждой.

«Все рассказы от первого лица, прежде всего в формате видео-исповедей, видео-интервью. Мы верим, что таким образом сохраняем голоса из прошлого и настоящего ради лучшего будущего. Первая тысяча историй Мирных уже собрана. Мы нашли их, смонтировали, описали и поместили на портал Музея всего за несколько месяцев. Уже сейчас это крупнейшее собрание свидетельств Мирных, рассказанных их голосами, от первого лица», – отметила Наталья Емченко.

Презентация концепции Музея вызвала живой интерес у представителей международного сообщества. «То, что делает Фонд очень важно. Мирные граждане, живущие в зоне конфликта, заслуживают того, чтобы их услышали. Их свидетельства помогут изучить этот конфликт», – сказал Алекс Ленартс, чрезвычайный и полномочный посол Бельгии в Украине

Собранные истории Фонд Рината Ахметова разместит в открытом доступе. На сайте онлайн-музея уже можно поделиться своей историей.