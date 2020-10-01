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Школы в «ДНР» пока не будут переводить на дистанционное обучение

01.10.20 19:53
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников
В школе «ДНР» / Фото из открытых источников

В «ДНР» решили, что учреждения общего и среднего профессионального образования будут продолжать работать в штатном режиме. Об этом сегодня, 1 октября, заявил на брифинге «заместитель министра образования и науки ДНР» Андрей Удовенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Сейчас нет необходимости, и ситуация не требует принятия такого решения», – прокомментировал Удовенко вопрос возможного перевода школ на дистанционное обучение из-за COVID-19.

Он уверяет, что мониторинг распространения коронавирусной инфекции проводится ежедневно во всех учебных учреждениях.

«Несмотря на отдельные случаи заболевания учащихся или сотрудников, в целом ситуация контролируемая», – заявил Удовенко.

По его словам, при необходимости решение о переходе на дистанционную или очно-заочную форму обучения будет приниматься «межведомственным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», либо на уровне местных «властей».

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