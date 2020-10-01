После новых правил «ЛНР»: Как сейчас работает КПВВ «Станица Луганская» (Фото)

Пересечь линию разграничения через КПВВ в Станице Луганской в обе стороны теперь жителям «ЛНР» можно только раз в месяц. Такие ограничения ввели «республиканцы» со своей стороны. И об этом они сообщают людям, которые следуют через контрольно-пропускной пункт «ЛНР» в украинском направлении, передает «Громадське радіо».

Ирина едет с подконтрольной территории домой в неподконтрольное Лутугино. В Станице Луганской неделю гостила у сестры. Говорит, сейчас проходить КПВВ нетрудно. «Я была в карантин. Сейчас впервые после карантина здесь. Сейчас людей гораздо меньше, чем было. Во всяком случае для меня», – отмечает она.

Женщина говорит, что теперь людей на КПВВ станет еще меньше, «ЛНР» разрешает пересечение линии разграничения только один раз в обе стороны в течение месяца. «Пасечник издал указ о том, что только раз в месяц можно пересекать. Но за такие деньги, извините меня, каждый день сюда и не выйдешь. ПЦР-тест надо делать, а это 1250 грн. Я в 14:00 сдавала, например, в день приезда, а в 13:00 на следующий день уже был готов ответ. Все быстро. Насколько это эффективно, я не знаю. Насколько это правдоподобно, я тоже не уверена. Говорят, что он делается в течение трех-четырех суток, насколько это правда, я не знаю», – добавляет Ирина.

Она отмечает: если на украинском КПВВ «Станица Луганская» ПЦР-тест можно сделать (были бы желание и деньги), то дома это уже проблематично. «Там не делают так тесты. Знакомого нашего в больницу положили, так ему делали тест, но делали очень долго. Неделю он ждал результат. Только потом его перевели в терапию. Даже у меня, например, дочь заболела. А врач посоветовал ей сделать флюорографию легких. И в зависимости от этого уже дальше смотрит: что делать, как делать», – рассказывает Ирина.

Украинские пограничники говорят, что слышали от людей о нововведениях со стороны «ЛНР». Ранее в карантин здесь фиксировали ежедневно более 11 тысяч желающих пройти КПВВ, в последние дни – 2,5 тысячи. А в следующие несколько дней цифра может еще уменьшиться.

«Люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, нам сообщают о том, что отныне оккупанты ввели ограничения. От людей мы узнали, что им позволяют пересекать линию разграничения на контролируемую территорию Украины только раз в месяц. Если человек сегодня перешел на подконтрольную территорию и сегодня вернулся домой, то следующий выход ему разрешается только через месяц», – комментирует пресс-секретарь Луганского пограничного отряда Неля Доценко.

Также пограничники отмечают, что с украинской стороны командующий Объединенных сил принимает все необходимые меры, чтобы люди могли попасть на подконтрольную Украине территорию для получения пенсий, социальных выплат, медицинских услуг, посещения родственников.

Напомним, что сегодня, 1 октября, КПВВ «Станица Луганская» не работал из-за масштабных пожаров на Луганщине.

Как сообщалось ранее, «ЛНР» полностью открыла свою часть линии разграничения – контрольно-пропускной пункт работал ежедневно, пересекать его свободна могли лица, имеющие прописку на неподконтрольной Луганщине. Если местной прописки нет, разрешение нужно получать в «МИД ЛНР».

Однако в конце сентября из-за вспышки коронавируса «республиканцы» ввели новые правила – Теперь местные жители могут въезжать-выезжать из «ЛНР» не чаще одного раза в месяц.

При этом в ноябре планируют открыть два новых КПВВ на линии разграничения в Луганщине – в районе городов Счастье и Золотое.

Напомним, что на КПВВ «Станица Луганская» действуют два пункта, в которых можно сдать тест на коронавирус, чтобы не проходить самоизоляцию или обсервацию.