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На Донбассе стало больше территорий «оранжевой» и «желтой» зон карантина (Список)

01.10.20 20:24
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Сегодня, 1 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«С 00:00 5 октября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – напомнил Немчинов.

Он отметил, что город Киев остается в «желтой зоне».

В «красную зону» по Украине попали город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

В Донецкой и Луганской областях больше населенных пунктов перешли в «оранжевую» и «желтую» зоны.

В «оранжевую зону» попали:

  • города Угледар, Бахмут и Славянский район Донецкой области;
  • Беловодский район Луганской области.

В «желтую зону» отнесены:

  • города Краматорск, Лиман, Мирноград, Мариуполь, Новогродовка, Покровск, Селидово, Славянск и Торецк, Великоновоселковский, Марьинский и Покровский районы Донецкой области;
  • город Северодонецк, Белокуракинский, Кременевский, Марковский, Меловской, Станично-Луганский и Старобельский районы Луганской области.

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