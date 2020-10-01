На Донбассе стало больше территорий «оранжевой» и «желтой» зон карантина (Список)

Сегодня, 1 октября, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила новые зоны карантина по распространению коронавируса. Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Telegram-канале.

«С 00:00 5 октября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней», – напомнил Немчинов.

Он отметил, что город Киев остается в «желтой зоне».

В «красную зону» по Украине попали город Тернополь Тернопольской области и город Канев Черкасской области.

В Донецкой и Луганской областях больше населенных пунктов перешли в «оранжевую» и «желтую» зоны.

В «оранжевую зону» попали:

города Угледар, Бахмут и Славянский район Донецкой области;

Беловодский район Луганской области.

В «желтую зону» отнесены: