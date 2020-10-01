Без помощи государства: Как переселенцы под Одессой свой «кибуц» организовали (Фото)

В селе Маяки Одесской области христианская община создала центр для переселенцев из Донбасса и Крыма, в котором люди живут коммуной, передают «Свои.city».

В селе фонду «Добрый самарянин» принадлежит двухэтажное здание летнего пансионата. Ранее оно было рассчитано только для временного проживания в теплое время года. Но благодаря международным донорам помещение «доработали», и теперь люди живут в отремонтированном и теплом доме.

Первые переселенцы приехали в центр в июне 2014 года. «30 человек из Краматорска и Славянска – с инвалидностью, потом дети переселенцев – 100 человек, которые приехали в лагерь для реабилитации. С самого начала жили около 120 человек», – говорит переселенец из Крыма Леонид Полегенький, который возглавляет коллективный центр.

Люди здесь живут по принципу сельскохозяйственной коммуны вроде израильского кибуца – когда каждый вносит свою долю в жизнь общины, работой или деньгами.

В поселении разбили огород, позже построили теплицы, приобрели домашний скот, завели кур.

Ювелир Саша из Донецка занимается пасекой, Дмитрий из Горловки – бывший служащий пенитенциарной системы – ухаживает на ферме за коровами, а в отопительный сезон «подрабатывает» еще и истопником.

«Было 7 голов, потом 12, но корм очень дорогой, поэтому оставили коров, которых можем прокормить сами», – объясняет Дмитрий.

Сейчас в хозяйстве 3 дойные коровы, бычок и телочка. С 7 утра Дмитрий продает молоко в селе, остальное отвозят в город Беляевка. Половина дневной выручки за проданное молоко идет на корм для коров, остальные – на хлеб. Если все молоко реализовать не удалось, делают из него сыр.

Выращенные овощи используют для собственных нужд. В этом году решили более основательно подготовиться к зиме: планируют сделать более 300 закруток. Консервируют кабачки, томаты, баклажаны.

На помощь государства здесь никто не рассчитывает. Поскольку место, где организован своеобразный кибуц, предоставлен христианским фондом, государственные органы отказывались помогать. «Они рассматривали нас не как переселенцев, а как верующих», – говорит Леонид.

Отношения с местными властями у переселенцев хорошие, но чаще помощь предлагают простые местные селяне.

С 2014 года здесь рождались дети, умирали старики и больные, кто приезжал на время, а кто-то живет постоянно. Сейчас в общине живут более 40 человек: 27 переселенцев, 6 детей, люди пожилые и с инвалидностью.

В центр обращаются за помощью и убежищем не только переселенцы, но и люди, которые попали в сложные жизненные обстоятельства, не связанные с войной. Так, община забрала к себе 90-летнего дедушку-одессита, которому не повезло с родственниками. Из Куяльника перевезли слепую одинокую бабушку.

В центре много людей с инвалидностью. И если так сложится, что все трудоспособные переселенцы найдут работу за пределами центра и уедут, то организаторы отвечают: здесь будет «Дом милосердия». А пока каждый как может вносит свой вклад в общее дело и надеется на лучшее.