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Работа с ИВЛ при COVID-19: Фонд Рината Ахметова приглашает врачей на онлайн-конференцию

01.10.20 20:54

COVID-19:

9 октября Фонд Рината Ахметова в сотрудничестве с Минздравом Украины и Ассоциацией анестезиологов проведет II Онлайн-конференцию для врачей, работающих с аппаратами искусственной вентиляции легких. Об этом сегодня, 1 октября, сообщает пресс-служба Фонда.

Тема конференции – «COVID-19: новые вызовы и пути их решения».

Первая конференция для врачей-анестезиологов и персонала отделений интенсивной терапии опорных государственных больниц была проведена Фоном Рината Ахметова в мае 2020 года. В вебинаре приняло участие более 800 медиков со всей Украины. Он получил позитивные отзывы и создал запрос от врачей регионов на проведение новых семинаров.

Спикерами второй онлайн-конференции станут:

  • Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины, эксперт МОЗ;
  • Юрий Кучин, ректор НМУ;
  • Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных заболеваний НМУ;
  • Виталий Соколов, заведующий инфекционным отделением больницы №17.

Дата и время: 9 октября (пятница) 16:00-19:00

Доступ к трансляции получат зарегистрированные участники. Пройти регистрацию можно по ссылке.

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