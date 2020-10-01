Ужин, ночлег, одежда: На Луганщине рассказали, как устроили эвакуированных с КПВВ «Станица Луганская»

Сегодня, 1 октября, в связи с внезапным прекращением работы КПВВ «Станица Луганская», определенное количество людей не смогли пересечь линию разграничения. Они не рассчитывали на то, что им придется сегодня остаться в Станице Луганской, поэтому имели с собой мало денег, еды и одежды. Обустройством их пребывания занялась Станично-Луганская райгосадминистрация и благотворительные организации.

Кроме того, часть жителей Ольховского дачного массива выразила желание принять предложение РГА по эвакуации из дач в безопасное место на время тушения пожара.

«Для обеспечения достойных условий пребывания мы разместили этих граждан в зданиях коммунальных учреждений: 17 человек в районном доме культуры. 23 человека в Широковской школе, 35 – в центральной районной больнице», – рассказали в Станично-Луганской РГА.

При участии района и гуманитарного центра «Пролиска – Станица Луганская» каждый сегодня получил ужин, чай, раскладную кровать, матрас, средства гигиены. Благодаря БО БФ «Центр взаимопомощи "Спасем Украину"» собрали «банк» одежды, где люди могут взять одежду по необходимости.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 1 октября число жертв пожаров достигло 9 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.