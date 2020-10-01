В 2 раза дороже, чем в России: На «Укрзализныце» за пассажиров доплачивают грузоперевозчики (Видео)

«Укрзализныцю» надо реформировать. В этом убеждены 9 из 10 опрошенных социологами респондентов. Таковы результаты исследования платформы «Градус». В профильном министерстве говорят – реформа будет, нужен новый закон и они его якобы пишут, передает ТК «Украина».

Дважды в месяц поездами «Укрзализныци» ездит Иван. Вопрос к качеству услуг есть, отмечает задержки прибытия, грязь в вагонах и порванное постельное белье. «Ну, ее просто подшили – и вот уже "новая" постель. Гигиена в вагонах – понятно. Также поезд может не всегда вовремя прибыть», – перечисляет пассажир Иван Выховский.

Эксперты напоминают, что пассажирские перевозки убыточны. За них должно доплачивать государство, как это делают в других странах. Но у нас за пассажиров платят те, кто перевозит «Укрзализныцей» грузы.

«Тарифы из расчета тонна / километр в 1,5 раза выше чем в Казахстане, в 2 раза выше, чем в России. И это делает продукцию, которая перевозится железными дорогами Украины, менее конкурентоспособной», – комментирует Александр Каленков, президент ОП «Укрметаллургпром».

Куда идет выручка по грузовым перевозкам – неизвестно. Эксперты убеждены – точно не на обновление железной дороги. В нормальном состоянии только каждый десятый вагон, остальные – изношены. Хуже ситуация с колеями.

«По данным "Укрзализныци", около 11 тыс. километров путей требуют или капремонта, или модернизации. А ремонтирует, по факту, где-то в этом году 120-140 км из них. Дойдет до того, что 60-70% путей будут через 8-10 лет вообще непригодны», – считает Станислав Зинченко, директор GMK Center.

Соцопрос платформы «Градус» показал и убежденность пассажиров в необходимости реформирования «Укрзализныци». Такое мнение высказали 9 из 10 опрошенных. Иначе ездить может стать опасно, дорого, неудобно, либо вообще поезда остановятся. Наибольшие проблемы, по мнению опрошенных, – коррупция, старые вагоны, и то, что качество услуг – не европейское.

Что реформа назрела, согласны и в профильном министерстве.

«Реформа крайне необходима. У нас есть законопроект № 1196, который как раз о железнодорожном транспорте. Он предусматривает разделение "Укрзализныци" на отдельные вертикали», – говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Хотят разделить компанию на несколько предприятий: одно будет возить пассажиров, второе – груз, третье – заниматься путями и вагонами. И еще одна – все ремонтировать. «Тогда будет проще отследить, какая компания будет убыточной, а какая будет приносить прибыль. Пассажиры в первую очередь получат надлежащий сервис и улучшение вагонов, локомотивного хозяйства и увеличение скорости перевозки», – сказал Александр Скичко, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета ВР.

После реформы возить и людей, и груз смогут частные перевозчики. Так же работают и авиакомпании. Они за клиентов борются – ценами и условиями. Законопроект о разделении железной дороги в профильном министерстве обещают доработать до конца года. Затем передадут в парламент.