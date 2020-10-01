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Но есть условие: «Метинвесту» разрешили приобрести шахтоуправление «Покровское»

01.10.20 21:34

Антимонопольный комитет разрешил холдингу «Метинвест» приобрести шахтоуправление «Покровское» (Покровск, Донецкая обл.), передает ТК «Украина».

Но есть условие, которые инвестор считает слишком жестким. Так, 10% угля шахтоуправление должно продавать в Украине различным предприятиям. Антимонопольный комитет на компромиссы не пошел. эксперты удивлены.

«Все специалисты отрасли ожидали более разумного, менее жесткого решения. Все были очень удивлены жесткому решению Антимонопольного комитета. Фактически часть продукции новый собственник будет вынуждено продавать себя в убыток», – отмечает Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром".

Экономисты говорят, что если у предприятия будет один хозяин, то и добыча коксующегося угля в Украине может увеличится, а, следовательно, будет и рост зарплат шахтеров.

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