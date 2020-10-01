На пожарах в Луганской области погибли 11 человек, – Офис генпрокурора

В результате масштабных пожаров в Луганской области погибли 11 человек, еще 17 пострадавших с ожогами и отравлением угарным газом доставлены в больницы. Такие данные по состоянию на 19:00 сегодня, 1 октября, обнародовал Офис генпрокурора Украины.

Праоохранители устанавливают причины возгорания лесных массивов и жилых домов близлежащих населенных пунктов в рамках 7 уголовных производств, открытых по фактам масштабных пожаров на Луганщине.

Предварительная правовая квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины).

«Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем», – говорится в сообщении.

По данным следствия, 30 сентября 2020 года в Луганской области зафиксировано 146 пожаров, тушение которых осложнилось погодными условиями и сильным ветром.

Сейчас локализовано и ликвидировано 116 пожаров, на 30-ти участках возгорания работают подразделения спасателей. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 11 тыс гектаров.

Общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 1 октября повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.