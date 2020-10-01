С 1 октября: В Нацбанке напомнили, какие монеты и банкноты остались действующими

С сегодняшнего дня, 1 октября, украинцы уже не могут использовать при оплате монеты номиналом 25 копеек и банкноты старых образцов до 2003 года. Эти денежные знаки перестали быть платежными средствами. Об этом напоминает пресс-служба Нацбанка Украины.

Теперь все магазины, рестораны, заведения сферы быта и пр. не будут принимать 25 копеек и указанные банкноты от клиентов, а остатки до 16 октября они должны сдать в кассы банков для зачисления на их расчетные счета.

«Банкноты номиналом 1 и 2 гривны образцов 2003 – 2007 гг. и оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца (крупная, золотистого цвета) остаются действительным платежным средством. Ими можно продолжать рассчитываться, их не нужно специально обменивать. В то же время, попадая в банки, они не будут больше возвращаться в наличный оборот, а будут изыматься банками и передаваться в Нацбанк (для утилизации). Постепенно в наличном обращении их будет становиться все меньше, а их место займут соответствующие "серебристые" оборотные монеты номиналом 1 и 2 гривны образца 2018 выпуска», – пояснили в Нацбанке.

После изъятия всех устаревших монет и банкнот, в итоге, монетный ряд гривны сократится с 17 номиналов до 12-ти. Всего в нем останется 6 номиналов монет и 6 номиналов банкнот, что соответствует международной практике.

В наличном обращении пока остаются:

разменные монеты номиналами 10 и 50 копеек,

оборотные монеты номиналом 1 гривна старого образца (крупная, золотистого цвета) и номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образца 2018 года (не крупные, серебристого цвета);

банкноты номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен образцов 2003 – 2019 гг.

В то же время украинцы в течение следующих трех лет смогут без ограничений бесплатно обменять монеты номиналом 25 копеек и банкноты гривны старых образцов до 2003 года на действующие монеты и банкноты всех номиналов в суммах, кратных 10 копейкам: