Уникальный случай: Кравчук рассказал о скандале в ТКГ с россиянами из-за ведения протокола

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы, прошедшем 30 сентября, российская сторона требовала ведения видео- и аудиозаписи встречи. Обсуждение этого вопроса затянулось на 3 часа. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» рассказал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

«Предложение в начале работы ТКГ о форме видеоконференции сделал [полпред РФ Борис] Грызлов. Он сказал, что, учитывая то, что Украина допускает искажения некоторых фактов, заявлений, толкований, которые произносятся на конференции, нужно делать видео- и аудиозаписи, чтобы можно было потом опровергнуть. Но представитель в ТКГ от ОБСЕ госпожа Грау сказала, что это противоречит дипломатической практике и что она не может согласиться с такой позицией. Началась острая дискуссия, и, к сожалению, она продолжалась в течение трех часов – это такой случай уникальный», – сообщил Кравчук.

По его словам, Грызлов, поняв остроту ситуации, которая могла закончиться прекращением работы ТКГ, официально сказал: «Я снимаю свое предложение».

«Россия попросила госпожу Грау, чтобы они (ОБСЕ, – ред.) предложили некий механизм, который можно было бы использовать при проведении заседаний. Она сказала, что даст письменные предложения. Я не думаю, что Россия хотела использовать [записи], потому что современные технические средства позволяют это делать. Но есть один вопрос: если официально будет принято такое решение, то это становится официальным документом. Украинская делегация выступала и выступает против таких записей», – отметил глава украинской делегации.

Напомним, что заседание ТКГ 30 сентября длилось около 4 часов. В ходе него все стороны высказывали свои претензии, что могло привести к срыву встречи.