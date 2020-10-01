Мы пожинаем плоды: Сапер рассказал, сколько мин могут уничтожить пожары на Луганщине

Масштабные пожары в Луганской области могут уничтожить до 50% мин, находящихся на территории стихийного бедствия. Об этом в эфире канала «Украина 24» сказал эксперт Ассоциации саперов Украины Руслан Пятковский.

«Эта проблема [разминирования] возникла давно, мы откладывали эту ситуацию сплошного разминирования очень долго – и мы сейчас пожинаем плоды. По поводу пожаров, насколько они могут уничтожить боеприпас. Ну, скажем так, примерно 50% пожар уничтожит», – сказал эксперт.

По словам Пятковского, сплошного разминирования требуют не только территории, где произошел пожар, но и Луганская и Донецкая области в целом.

«По большому счету это проблема не только Луганской области, а всей территории Донецкой и Луганской областей, потому что нужно проводить сплошное разминирование. Тем более со временем, по законам физики, любой предмет, попавший в землю, будет с каждым годом на 5-10 см выходить из земли наружу», – предупредил сапер.

«По международным стандартам, один год войны – это 10 лет разминирования», – заключил Пятковский о периоде, который понадобится для полного очищения от мин Донбасса.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки, зафиксировано 146 пожаров. По состоянию на вечер 1 октября погибли 11 человек, еще 17 пострадавших доставлены в больницы. повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен . На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в пгт Станица Луганская, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

На данный момент полиция рассматривает 4 версии причины пожаров, не исключают и поджог.