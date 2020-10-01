На Луганщине расследуют смерть медсестры от коронавируса

В управлении Гоструда Луганской области расследуют факт смерти от COVID-19 медицинской сестры в пгт Беловодск. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Младшая медицинская сестра, вероятнее всего, заразилась коронавирусом на работе, поэтому данный факт рассматривается как профессиональное заболевание. Но причины инфицирования выясняются.

Женщину 19 сентября госпитализировали в Беловодскую многопрофильную больницу с диагнозом двусторонняя полисегментарная пневмония. 22 сентября лабораторное исследование ПЦР-теста подтвердило диагноз COVID-19.

23 сентября в 04:00 младшая сестра умерла в отделении анестезиологии и интенсивной терапии больницы.

Сейчас спецкомиссия при управлении Гоструда Луганской области проводит расследование причин профессионального заболевания, которое привело к смерти медика.