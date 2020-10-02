КПВВ «Станица Луганская» не возобновил работу (Фото)

КПВВ «Станица Луганская» сегодня, 2 октября, утром пока что не возобновил работу после пожара. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Работа КПВВ была приостановлена из-за распространения огня, возможность пересечения КПВВ будет восстановлена после стабилизации ситуации.

Как сообщили в гуманитарной миссии «Пролиска», 1 октября в 11:00 пожар в районе КПВВ «Станица Луганская» подошел к дороге, по которой люди пересекают пункт пропуска, из-за чего на обочинах началась детонация боеприпасов. В миссии опубликовали фото вчерашнего пожара:

Руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин опубликовал видео: как 1 октября горел модуль Красного Креста на КПВВ и детонировали снаряды.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.