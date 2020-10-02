На Луганщине украинец пытался организовать «контрабандный коридор» в РФ

В среду, 30 сентября, на Луганщине 51-летний житель с. Светлое, которое расположено недалеко от российско-украинской границы, пытался «договориться» с сотрудником Государственной пограничной службы Украины о незаконном перемещении товаров в Россию. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Мужчина предложил взятку в размере 400 долл. офицеру отдела пограничной службы «Белолуцк», чтобы пограничник помог ему в незаконной переправке товаров в соседнюю страну.

«Гражданина Украины задержали по информации и при участии сотрудников отдела внутренней и собственной безопасности, Главного оперативно-розыскного подразделения Луганского отряда, следственных ТУ ГБР г. Краматорск, военнослужащих мобильного подразделения "Дозор", под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры. Задержание состоялось в рамках уголовного производства, начатого по ч.3 ст. 369 УК Украины (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу)», – сообщили в пограничном ведомстве.

В четверг, 1 октября, гражданину Украины объявили о подозрении в совершенном преступлении.