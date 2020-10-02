+92 заболевших, Бахмут в «лидерах»: Кириленко сообщил о ситуации с коронавирусом на Донетчине (Карта)

В первый день октября в Донецкой области коронавирусную болезнь обнаружили еще у 92 человек, в том числе у 6 детей. Об этом сегодня, 2 октября, в своем Facebook проинформировал председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

Новые случаи зафиксированы:

29 – в Бахмуте (2 ребенка);

27 – в Покровске;

13 – в Славянске (2 ребенка);

7 – в Соледарской ОТГ;

6 – в Родинском (1 ребенок);

по 4 – в Мирнограде и Бахмутском районе (1 ребенок);

по 1 – в Лиманской ОТГ и Покровском районе.

Таким образом, с начала пандемии на Донетчине подтверждены 3 650 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 1 496 человек;

на лечении – 2 099 пациентов;

летальных случаев – 55.

Кириленко подчеркнул, что в Донецкой области средний показатель новых больных в день за последнюю неделю пересек отметку в 100 человек.