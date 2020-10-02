Будьте снисходительны: В Луганске больные пневмонией лежат в коридорах больницы (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске в больнице №7 в отделении, где лежат больные с пневмонией, нет мест. Больных размещают в коридорах. Кадры опубликовал житель Луганска, который пришел в больницу забирать бабушку.

В коридорах – масса людей, многие кашляют. Мужчина сообщил, что это – больные вирусной пневмонией. Коронавирус им не подтверждают. В ожидании медпомощи пациенты сидят на ступеньках.

В комментариях в соцсетях люди отмечают, что «властям» должно быть стыдно за такую ситуацию:

Елена Е.: «Неужели не стыдно нашему министерству здравоохранения? Столько получали гуманитарки, ну так прям готовились, что просто стыдно! Ни мест, ни врачей, ни антибиотиков. Хочется, чтоб Россия посмотрела, куда ушли деньги и лекарства»;

Роман: «Куда все медикаменты с гуманитарки делись, я в мае месяце 10 дней пролежал в больнице и увидел их схемы разбазаривания медикаментов»;

Евгения: «Да уж, сказки рассказывают, все под контролем, говорят. Оно и видно. Я боюсь представить, что в районах происходит, как страшно жить»;

Елена Г.: «Где наш министр здравоохранения?»;

Елена Е.: «Ах да, мы ж еще школ только 10 закрыли, в остальных же все бессмертные и при иммунитете! О чем можно говорить?... У нас директор лежит в больнице. Причем диагноз не афишируют, но все ж понимают. Но школу не закрывают»;

Наталья: «Ужас, страшно становится».

Также луганчане отмечают, что тяжелее всего приходится пожилым: «Очень много пожилых людей... Пенсионеры – это большая нагрузка на бюджет. Люди, будьте более снисходительны к государственным институтам… Я могу это назвать так: "План по очистке города". Почему бы не избавиться от половины пенсионеров, которым нужно платить пенсии. А старики в это время катаются в автобусах, шляются по рынкам и не только, тем самым упрощая нашим чиновникам задачу».