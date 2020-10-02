Снова антирекорд: В Украине за сутки зафиксировали более 4,6 тыс. случаев COVID-19

В Украине зафиксированы 4 633 новых случая COVID-19. Это антирекорд количества новых больных за сутки. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«2 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 217 661 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 4 261 летальный, 96 591 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 4 633 новых случая. Всего проведено 2 337 942 тестирования методом ПЦР. За сутки выписаны 2 193 пациента», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 3 650 случаев COVID-19, в Луганской – 1 140 случаев.