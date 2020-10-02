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Правоохранители поймали на взятке начальника отделения Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов

02.10.20 09:58
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области
Фото: пресс-служба полиции Донецкой области

Полиция и Служба безопасности Украины поймали на взятке начальника отделения Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

«Правоохранители установили, что начальник отделения Северско-Донецкого бассейнового управления водных ресурсов за денежное вознаграждение пытался сдать в аренду частному предпринимателю три складских помещения государственного органа в г. Славянске для хранения продовольственных товаров. Свои услуги правонарушитель оценил в 18 600 грн, которые получил в два этапа. Во время окончательного расчета должностное лицо разоблачили», – говорится в сообщении.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по ч.3 ст.368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

За это правонарушение предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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