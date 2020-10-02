Сводка из зоны ООС за 1 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 1 октября, НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня в полосах ответственности украинских подразделений. Так, из автоматического станкового гранатомета противник открыл огонь вблизи Станицы Луганской, а из подствольного гранатомета – неподалеку Орехово.

С начала текущих суток, 2 октября, НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Оба факта зафиксированы вблизи населенного пункта Авдеевка. На этом участке противник дважды открывал огонь, применяя гранатометы различных систем.

В «ДНР» сообщают, что «армия Украины за минувшие сутки 3 раза нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 9 единиц. Под огнем на горловском направлении оказались районы поселка Доломитное, а также село Ленинское (после переименования – Ужовка, – ред.) – на мариупольском направлении. При обстрелах применялись подствольные гранатометы, а также противотанковые – РПГ и СПГ. Кроме того, подразделения ВСУ накануне, в 11:25, начали инженерные работы вблизи своих позиций у села Водяное в нарушение действующих дополнительных мер контроля перемирия на Донбассе».

В «ЛНР» утверждают, что «зафиксировали 3 взрыва в разное время на позициях киевских силовиков вблизи железнодорожной станции "Кондрашевская Новая"».