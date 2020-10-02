КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт до конца дня: Работают лаборатории, врачи, есть автобусы (Фото)

КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Оперативно-военное управление Восточного регионального управления ГПСУ.

Основные очаги огня вблизи контрольного пункта въезда-выезда локализованы. Возгорания, которые вчера охватили сервисную зону у КПВВ, погашены. Возгорание на территории КПВВ не допущено. Однако угроза распространения огня с прилегающей территории, где еще есть отдельные очаги тления, все еще не исключается.

Сейчас у контрольного пункта находится расчет ГСЧС, а в КПВВ – пограничный наряд Госпогранслужбы по прикрытию. В пограничном подразделении создан резерв, который готов оперативно реагировать на изменения обстановки. Проводятся все необходимые меры по ликвидации последствий пожара и ведется работа для возобновления функционирования КПВВ.

По информации БФ «Право на защиту» («Право на захист») КПВВ «Станица Луганская» не работает и будет закрыт до конца сегодняшнего дня.

Мобильное отделение Ощадбанка не работает. В то же время, лаборатории продолжают осуществлять забор материалов для проведения тестирования на COVID-19. На КПВВ присутствуют врачи «скорой помощи», есть автобусы.

«Станично-Луганская райгосадминистрация сообщает, что вчерашние пожары ликвидированы, однако остаются очаги, которые при появлении ветра могут вызвать новые возгорания. Поэтому просим вас учитывать опасности и воздержаться от поездок на КПВВ "Станица Луганская"», – отметили правозащитники.

Также правозащитники опубликовали фото с КПВВ (по состоянию на 1 октября):

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.