Не заладилось: ​В «ДНР» снова повредили «Победу» (Фото)

​В «ДНР» в Харцызске снова повредили инсталляцию «Победа». Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

«Как-то не заладилось с инсталляцией "Победа", установленной у Вечного огня. Несколько месяцев назад подростки украли буквы "еда". Теперь кто-то увел букву "о". По информации местных властей, после очередного ремонта инсталляцию перевезут в другое место, где она будет больше под присмотром», – отмечают в местном паблике.

В комментариях люди осуждают тех, кто повредил «Победу», и тех, кто «должен охранять правопорядок»: «Потому что не люди, а пи*****ща, как и те, кто должен охранять правопорядок. P.s. 2020 – во всем мире давно используют видеокамеры… А меня больше интересует, как в комендантский час можно украсть громадные буквы и утащить их домой, при этом никто ничего не видел… Бессовестные ребята, зачем такое делать, не понимаю, надеюсь, их поймают и покажут по телеку… А все потому, что наказания мягкие!».

Также жители неподконтрольной Донетчины иронизируют по этому поводу: «Еще утащат букву П, и будет точное название этой республики!.. Еще бы П украсть...».