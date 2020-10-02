В «ЛНР» перенесли каникулы школьникам и отправили студентов учиться дистанционно

В «ЛНР» перенесли осенние каникулы для школьников и перевели на дистанционное обучение студентов «республиканских» вузов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщила «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Меры, которые сегодня предложены и были приняты чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссией, связаны с нераспространением инфекционной заболеваемости среди детей и студентов. Одна из мер – это в общеобразовательных организациях ЛНР перенести плановые осенние каникулы с 26 октября на 5 октября и увеличить их продолжительность сроком до 18 октября. То есть на 2 недели наши дети сегодня должны остаться дома», – сказала Пащенко.

Студентов переводят на дистанционное обучение. «Внедрить дистанционное обучение в высших учебных заведениях сроком на 2 недели и временно перевести в дистанционный режим работы учреждения дополнительного образования и учреждения психосоциальной помощи детям», – сообщила «министр».

Она также уточнила, что такая мера будет действовать с 5 по 18 октября.