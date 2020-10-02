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Шмыгаль вылетел на Луганщину, чтобы оценить масштабы пожаров

02.10.20 10:59
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников
Денис Шмыгаль / Фото из открытых источников

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой ГСЧС, первым заместителем министра внутренних дел и председателем Гослесагентства сегодня, 2 октября, вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштабы пожаров. Об этом Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram-канале.

«Вылетаем на Луганщину. Вместе с главой ГСЧС Николаем Чечеткиным, первым заместителем министра МВД Сергеем Яровым и председателем Гослесагентства Василием Кузевичем оценим масштаб пожаров и скоординируем процесс преодоления последствий стихийного бедствия», – написал глава правительства.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

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