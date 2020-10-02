В «Л-ДНР» – тысячи заболевших коронавирусом

В «ДНР» за сутки выявили 90 человек с коронавирусом, в «ЛНР» – 25 человек. Об этом сегодня, 2 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».
«Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлены 90 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 67, 76, 80 и 89 лет и женщина в возрасте 58 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».
Всего по состоянию на 10:00 2 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 670:
- на лечении – 1 337 пациентов,
- выписаны – 2 123 человека,
- летальных случаев – 210.
«Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлены 25 новых случаев заболевания COVID-19», – уверяют в «минздраве ЛНР».
Всего по состоянию на 9:00 2 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 000, из них:
- выписаны – 786 человек,
- летальных случаев – 37.