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В «Л-ДНР» – тысячи заболевших коронавирусом

02.10.20 11:18
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» за сутки выявили 90 человек с коронавирусом, в «ЛНР» – 25 человек. Об этом сегодня, 2 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлены 90 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 5 летальных случаев – мужчины в возрасте 67, 76, 80 и 89 лет и женщина в возрасте 58 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 2 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 3 670:

  • на лечении – 1 337 пациентов,
  • выписаны – 2 123 человека,
  • летальных случаев – 210.

«Согласно исследованиям, проведенным 1 октября, выявлены 25 новых​ случаев заболевания COVID-19», – уверяют в «минздраве ЛНР».

Всего по состоянию на 9:00 2 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 000, из них:

  • выписаны – 786 человек,
  • летальных случаев – 37.

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