В «ДНР» в воздухе много пыли, людей просят не выходить на улицу

В «ДНР» превышена предельно-допустимая концентрация взвешенных веществ (пыли). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-центр «минздрава ДНР».

«По данным круглосуточных постов наблюдения учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы МЗ ДНР за качеством атмосферного воздуха на территории ДНР с 30.09.2020 г. установлено среднесуточное превышение предельно-допустимой концентрации взвешенных веществ (пыли) от 5 до 8,5 раз», – уверяют в «минздраве».

«До стабилизации погодных условий жителям республики рекомендуется по возможности воздержаться от пребывания на открытом воздухе. При нахождении в закрытом помещении плотно закрывать форточки и фрамуги, регулярно проводить влажную уборку. При вынужденной работе на открытом воздухе – применять средства индивидуальной защиты органов дыхания», – добавляют в «ДНР».

Напомним, пыльная буря с сильными порывами ветра 30 сентября прошла со стороны Ростовской области РФ по Луганщине и Донетчине – как по подконтрольной, так и по временно неподконтрольной украинским властям территории.