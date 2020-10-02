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Канада выделит дополнительные средства на безопасность и оборону Украины

02.10.20 11:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Правительство Канады выделит дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины по результатам телефонного разговора министра Дмитрия Кулебы с его канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.

«Собеседники отметили образцовое взаимодействие Украины и Канады в сфере безопасности. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за активное участие канадских военнослужащих в операции "Unifier" и важный вклад Вооруженных Сил Канады в укрепление безопасности нашего государства во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины. Франсуа-Филипп Шампань сообщил о решении канадского правительства выделить дополнительные 4,3 млн канадских долларов на поддержку сектора безопасности и обороны Украины», – говорится в сообщении.

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