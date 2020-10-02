Шмыгаль рассказал, когда восстановит работу КПВВ «Станица Луганская»

Работа КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области, где бушуют природные пожары, восстановится, как только исчезнет задымление. После этого на возобновление работы необходимо до суток времени. Об этом во время брифинга сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает УНН.

«На данный момент в Станице Луганской пропускной пункт пострадал – пострадал один модуль, он выгорел, остальные удалось отстоять. Там значительных потерь инфраструктуры нет, поэтому, как только исчезнет задымление, до суток времени можно будет восстановить. Важно, чтобы там прекратилось задымление, была спокойная ситуация сутки сообщение может быть восстановлено», – сообщил Денис Шмыгаль.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой ГСЧС, первым заместителем министра внутренних дел и председателем Гослесагентства сегодня, 2 октября, вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштабы пожаров.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.