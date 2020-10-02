Шмыгаль озвучил суммы компенсации пострадавшим от пожаров на Луганщине

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области, выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом и 200 тыс. – за погибшего члена семьи. Об этом во время брифинга заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Об этом пишет «Цензор.нет».

По словам премьера, деньги из резервного Фонда государства выделят сразу после того, как подсчитают убытки.

«300 тыс. грн за полностью разрушенный дом, 200 тыс. грн – выплата семьям погибших людей, 50 тыс. грн – если дом частично разрушен, 20 тыс. грн – если пострадало хозяйство, есть потери. Также область готова выплачивать из своего резервного фонда средства», – отметил Шмыгаль.

Глава правительства добавил, что Кабмин готов к выплатам, как только поступят просчитанные и зафиксированные убытки и завершится борьба с пожаром.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с главой ГСЧС, первым заместителем министра внутренних дел и председателем Гослесагентства сегодня, 2 октября, вылетел в Луганскую область, чтобы оценить масштабы пожаров.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились почти на 10 тыс. гектаров за сутки. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что пожары в Луганской области имеют признаки поджогов. По состоянию на 2 октября число жертв пожаров достигло 11 человек, повреждены около 250 домов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» был временно приостановлен по решению командующего Операции Объединенных сил. Граждане, находившиеся на КПВВ, были отведены на безопасное расстояние, те, кто в этом нуждались – устроены на ночлег. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. По состоянию на 2 октября КПВВ «Станица Луганская» временно закрыт. Продолжаются работы по ликвидации последствий пожара.

Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.