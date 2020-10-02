На Луганщине COVID-19 забрал еще одну жизнь (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.
1 человек с COVID-19 умер (Старобельский район, 81 год).
Новые случаи в разрезе административных территорий области:
- 12 – Северодонецк;
- 5 – Рубежное;
- 8 – Лисичанск +8;
- 1 – Беловодский район 1;
- 3 – Кременской район +3;
- 1 – Станично-Луганский район 1;
- 1 – Сватовский район 1;
- 6 – Меловской район +6;
- 11 – Старобельский район +11
- 1 – Троицкий район +1.
Всего по состоянию на 2 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 140 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 детей. Из них:
- выздоровели – 595 человек;
- продолжает лечение – 530 пациентов;
- умерли – 15 человек.