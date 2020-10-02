На Луганщине COVID-19 забрал еще одну жизнь (Карта)

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

1 человек с COVID-19 умер (Старобельский район, 81 год).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

12 – Северодонецк;

5 – Рубежное;

8 – Лисичанск +8;

1 – Беловодский район 1;

3 – Кременской район +3;

1 – Станично-Луганский район 1;

1 – Сватовский район 1;

6 – Меловской район +6;

11 – Старобельский район +11

1 – Троицкий район +1.

Всего по состоянию на 2 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 140 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 детей. Из них: