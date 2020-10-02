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На Луганщине COVID-19 забрал еще одну жизнь (Карта)

02.10.20 13:16
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки по Луганской области лабораторно подтверждены 49 новых случаев COVID-19 (в том числе у 1 ребенка). Об этом сегодня, 2 октября, сообщает Луганский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

1 человек с COVID-19 умер (Старобельский район, 81 год).

Новые случаи в разрезе административных территорий области:

  • 12 – Северодонецк;
  • 5 – Рубежное;
  • 8 – Лисичанск +8;
  • 1 – Беловодский район 1;
  • 3 – Кременской район +3;
  • 1 – Станично-Луганский район 1;
  • 1 – Сватовский район 1;
  • 6 – Меловской район +6;
  • 11 – Старобельский район +11
  • 1 – Троицкий район +1.

Всего по состоянию на 2 октября в Луганской области лабораторно подтвержден 1 140 случаев коронавирусной болезни, в том числе у 50 детей. Из них:

  • выздоровели – 595 человек;
  • продолжает лечение – 530 пациентов;
  • умерли – 15 человек.

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