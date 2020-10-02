В «ДНР» штаб, дающий разрешения на пересечение КПП, прекратил прием людей

В «ДНР» «межведомственный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции» рекомендовал работодателям перевести работников на дистанционную работу. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Гражданам и руководителям организаций и учреждений всех типов и форм собственности рекомендовано перевести большую часть рабочего коллектива на дистанционную работу. Всем организациям, а также жителям ДНР в обязательном порядке необходимо придерживаться санитарно-эпидемиологических норм во избежание распространения COVID-19», – заявили в штабе.

«В числе предписаний: соблюдение социальной дистанции в местах массового скопления людей; проветривание помещений; соблюдение масочного режима; контроль температуры тела работников; отстранение от нахождения на рабочем месте работников с температурой тела 37,2 градуса и выше и/или с признаками инфекционного заболевания; обработка рук и рабочих поверхностей спиртосодержащими антисептиками, регулярное мытье рук с мылом», – детализировали в штабе.

Сам «штаб» временно прекратил прием людей. «Межведомственный оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории ДНР продолжает свою работу в штатном режиме. В настоящий момент в связи с режимом повышенной готовности прием граждан временно прекращен, а заявления принимаются через электронную почту», – сообщили в «ДНР».

Там также напомнили, что с 28 сентября 2020 года «возобновлены ограничения на проведения массовых мероприятий, а также запрещены личные приемы граждан».

Напомним, с 1 сентября КПВВ на Донбассе перешли на осенний режим работы, а также в дальнейшем будут работать с соблюдением карантинных условий. Так, после 18:00 в «ДНР» пропускать граждан не будут.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» работает по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР» (но из-за вспышки коронавируса временно с 26 сентября штаб перешел только на дистанционную работу).

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.