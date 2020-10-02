Энергетики за сутки восстановили энергоснабжение 23 пострадавших от непогоды населенных пунктов Донетчины

За сутки специалисты ДТЭК Донецкие электросети восстановили энергоснабжение 23 населенных пунктов, 205 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 25 линий электропередач, которые пострадали от непогоды. Специалисты энергокомпании работают над восстановлением энергоснабжения еще 3 населенных пунктов. Об этом сегодня, 2 октября, сообщает пресс-служба компании.

Ливень и штормовой ветер 2 дня испытывали на прочность энергетическую инфраструктуру Донецкой области. Больше всего пострадали Бахмутский, Константиновский, Торецкий и Лиманский районы.

«За время непогоды мы вернули свет жителям 41 населенного пункта, восстановили работу 442 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, 47 линий электропередач. В первую очередь специалисты энергокомпании устраняли обрывы проводов из-за поваленных деревьев, которые представляли наибольшую угрозу. После чего восстанавливали работу воздушных линий. Пока остаются обесточенными 3 населенных пункта в Торецком районе. Они расположены в "серой" зоне и для проведения работ нам необходимы дополнительные согласования», – сообщил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.