В Украине перенесут осенние каникулы для школьников

В правительстве рассматривают возможность переноса осенних каникул в школах на 10 дней раньше, чем было запланировано, для того, чтобы образовательный процесс, подготовка к выборам и выборы не пересекались. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает «УНН».

«Вы знаете, что сейчас действует запрет посещения школ, детских садов посторонними людьми, в том числе и родителями во время учебного процесса... Мы понимаем, что начался избирательный процесс, и открываются избирательные участки в школах», – сказал Ляшко.

По его словам, на период до выборов и в тот период, когда одновременно происходят избирательный и учебный процессы, вход на избирательный участок нужно организовать отдельно от того, через который заходят дети.

«Буквально вчера мы проводили очередную конференцию с нашими педагогами, получили предложение до тех пор, пока детей не подвинут на каникулы, а такой вопрос рассматривается, каникулы хотим сделать на 10 дней раньше, чем было запланировано, для того, чтобы образовательный процесс и подготовка к выборам, и избирательный процесс не пересекались», – рассказал Ляшко.

Ранее осенние каникулы в школах в Минобразования и науки предлагали начать в четверг, 22 октября, и закончить в пятницу, 30 октября, то есть не позднее, чем за два дня до выборов и завершить не позднее, чем через три.